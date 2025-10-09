ЦБ в ближайшее время станет участником тестирования цифрового рубля

Это станет дополнительной возможностью для людей, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Сергей Фадеичев/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Банк России в ближайшее время станет участником тестирования цифрового рубля, сообщила журналистам на полях "Финополиса-2025" глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается получения заработной платы в цифровых рублях - это дополнительная возможность для людей. Они могут сами решать, как получать зарплату: наличными, на безналичный счет. Это право выбора. И когда цифровой рубль будет уже доступен всем, могут сделать и этот выбор. И мы рассчитываем, что и Банк России, он пока не участник этого пилота, в ближайшее время станет участником, и наши сотрудники смогут добровольно присоединиться к этому пилоту", - сказала Набиуллина.

Она также планирует принять участие в тестировании цифрового рубля.