Лихачев: у РФ большие планы по сотрудничеству с Таджикистаном в сфере технологий

При этом масштабного строительства атомных электростанций в республике не предвидится, отметил глава госкорпорации "Росатом"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Таджикистан имеет "очень большой аппетит" в области современных технологий, включая квантовые технологии, искусственный интеллект и атомную сферу. У РФ сегодня большие планы по наращиванию сотрудничества с республикой в данных отраслях, отметил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-1".

"Есть очень большие планы по расширению сотрудничества в современных технологиях - и атомных, и смежных, и неатомных энергетических. [Есть] несколько дорожных карт, в том числе и сегодня подписаны, - сказал глава Росатома. - Таджикистан имеет очень большой аппетит к современному технологическому ландшафту: искусственный интеллект, квантовые технологии, решения в цифровой сфере. И здесь мы нашли большое пространство для развития совместных программ".

Кроме того, по словам Лихачева, Таджикистан проявляет большой интерес к российским технологиям в сфере ядерной медицины. "Потому что качество жизни на сегодняшний день и дальнейшее развитие здравоохранения невозможно без ядерных медицинских технологий", - обратил внимание глава госкорпорации.

При этом масштабного строительства атомных электростанций в республике не предвидится, предположил Лихачев, поскольку Таджикистан "профицитен с точки зрения энергетики". Однако, добавил он, остается потребность "в точечном обеспечении мощных добычных предприятий и новых перерабатывающих индустриальных объектов". "Она есть, а это всегда открывает путь для малой мощности и для точечного расположения десятков, а то и сотен мегаватт под конкретный объект. Это тоже направление развития", - подчеркнул Лихачев.

Тем не менее, напомнил гендиректор Росатома, Таджикистан всегда был неотъемлемой частью советского атомного комплекса, в свое время на территории республики создавались первые добывающие и обогатительные предприятия СССР. Сегодня от этого "осталось большое наследие", которым в прежние годы, по словам Лихачева, "не совсем дальновидно распоряжались в силу того, что не было должных компетенций и большого опыта". "Поэтому сейчас вот эти экологические проекты по рекультивации бывших урановых предприятий - это значимая часть нашей повестки", - пояснил он.