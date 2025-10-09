В Оренбурге запустили автоматизированную котельную на замену шести устаревшим

ОРЕНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Новую котельную "Уральская" подключили к системе газоснабжения и ввели в эксплуатацию в Оренбурге на замену шести устаревшим котельным, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Пуск газа дистанционно с площадки XIV Петербургского международного газового форума он осуществил вместе с председателем правления компании "Газпром" Алексеем Миллером и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.

"Котельная оснащена четырьмя энергокотлами российского производства. Общая мощность 100 мегаватт, в перспективе при необходимости предусмотрена возможность ее увеличения вдвое. Что важно, объект полностью автоматизирован, не требует постоянного присутствия персонала - все управление будет вестись напрямую из диспетчерской тепловых сетей", - написал Солнцев.

Новый объект находится на улице Степана Разина в Оренбурге и является одним из крупнейших, построенных компанией "Т плюс" в областном центре за последние годы. Благодаря котельной увеличится надежность системы теплоснабжения, отметил губернатор, а также появится возможность для подключения новых многоквартирных домов перспективной застройки. Ввод в работу объекта позволит отказаться от эксплуатации шести устаревших городских котельных в микрорайонах вдоль улицы Чкалова и проспекта Гагарина.