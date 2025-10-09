Набиуллина: пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему остается

Прогнозы по траектории ключевой ставки на 2026 год ЦБ будет уточнять на ближайшем заседании, которое состоится 24 октября

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Решения по ключевой ставке до конца 2025 года не предопределены и будут зависеть от совокупности факторов, пространство для снижения по-прежнему остается, заявила журналистам на полях "Финополиса-2025" глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается денежно-кредитной политики: действительно, наш подход осторожный, аккуратный. Мы всегда стараемся быть аккуратными, учитывать все риски, всю динамику. Сейчас последующие решения до конца года не предопределены. Все будет зависеть от развития ситуации в экономике, с инфляцией, инфляционными ожиданиями, с кредитованием, с потребительской, инвестиционной активностью, с рынком труда, безусловно. Мы анализируем все экономические тенденции. Но пространство для снижения ставки остается", - сказала она.

Прогнозы по траектории ключевой ставки на следующий год ЦБ будет уточнять на ближайшем заседании, которое состоится 24 октября.