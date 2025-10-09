Money.pl: угледобывающий концерн JSW в Польше стоит на грани банкротства

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Крупнейший в Польше производитель кокса угледобывающий концерн JSW (Jastrzębska Spółka Węglowa) находится на грани банкротства. Об этом сообщает интернет-портал money.pl.

"Хоть я являюсь оптимистом, все же надо учитывать худший сценарий, то есть банкротство", - приводит портал слова лидера профсоюза "Солидарность" угольщиков концерна Доминика Коложа.

По данным портала, только за первые шесть месяцев 2025 года убытки JSW составили 2 млрд злотых (около $546,4 млн).

В качестве главной причины убытков называется падение цен на мировых рынках на кокс в 2022-2024 годах на 30%.

Положение концерна еще более осложнилось в январе этого года после пожара на шахте Кнуров-Щегловице, ущерб от которого оценивался в 1,36 млрд злотых (около $371,5 млн).

Концерн JSW включен в список стратегических предприятий Польши. В настоящее время он затрудняет около 30 тыс. человек.