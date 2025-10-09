ЦБ рассматривает возможности решения проблемы заморозки активов инвесторов РФ

Банк России ведет постоянную работу совместно с рынком по этому вопросу

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Банк России ведет постоянную работу совместно с рынком по решению проблемы заморозки активов российских инвесторов, заявила журналистам на полях "Финополиса-2025" глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы постоянно рассматриваем разные возможности вместе с участниками рынка для того, чтобы решить проблему замороженных активов наших российских инвесторов", - сказала она.

В апреле Набиуллина сообщала, что около половины замороженных активов российских граждан и компаний было разблокировано к началу 2025 года.

