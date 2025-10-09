Алиханов: перенос срока выплаты страховых взносов для металлургов не обсуждается

Глава Минпромторга заявил об этом журналистам

Редакция сайта ТАСС

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Перенос срока выплаты страховых взносов для металлургов с возможностью постепенной уплаты их в первой половине 2026 года не обсуждается. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Нет, такие меры не обсуждаются", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо ассоциации черной металлургии "Русская сталь" сообщила, что ассоциация попросила Минфин и Минпромторг продлить до 30 декабря 2025 года сроки уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду, а также перенести сроки уплаты налогов и страховых взносов с возможностью их постепенной уплаты в первой половине 2026 года. Кроме того, объединение просит не применять предусмотренные Налоговым кодексом способы исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов в отношении задолженности, сформированной на 1 августа.