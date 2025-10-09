Минпромторг надеется на рост российского авторынка в IV квартале

Глава ведомства Антон Алиханов заявил, что к этому есть предпосылки

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Минпромторг надеется на рост продаж автомобилей в России в IV квартале по отношению к III кварталу, к этому есть предпосылки. Об этом журналистам сообщил глава министерства Антон Алиханов.

"Да, мы надеемся. И все к этому идет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли положительная динамика продаж в четвертом квартале по отношению к третьему.

По его словам, рост продаж автомобилей фиксируется с июля, в августе - сентябре динамика также была положительная. "Поэтому надеемся, что она продолжится", - отметил министр.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, а также грузовиков и автобусов в России по итогам января - сентября текущего года снизились на четверть и составили 1,014 млн единиц. Непосредственно в сентябре 2025 года продажи новых транспортных средств сократились на 20% в годовом выражении - до 136,6 тыс. штук. Но в то же время это на 1% больше, чем было реализовано в августе 2025 года.