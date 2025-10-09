Минпромторг намерен до конца года сформировать меры поддержки для ЦОД

В рамках национального проекта "Цифровая экономика" необходимо создать условия для разворачивания, создания центров обработки данных, мощность которых будет превосходить имеющуюся в России в разы, отметил заместитель министра промышленности и торговли Иван Куликов

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 9 октября. / ТАСС/. Предложения по мерам поддержки центров обработки данных (ЦОД) планируется сформировать и представить в правительство РФ до конца 2025 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов.

"В рамках национального проекта "Цифровая экономика" необходимо создать условия для разворачивания, создания центров обработки данных, мощность которых будет превосходить имеющуюся в России в разы. Мы знаем, что в этом направлении Ассоциацией индустриальных парков прорабатываются предложения по созданию цифровых парков с большим количеством потребления энергетических ресурсов", - сказал он на пленарной сессии международного форума-выставки InRussia.

В России до конца года могут быть определены возможные меры поддержки для таких площадок. "Минпромторг России сегодня готовит меры поддержки для таких мощных ЦОДов посредством заключения специальных инвестиционных контрактов. Рассчитываю, что к концу текущего года мы уже с финальными предложениями и концепцией поддержки выйдем в правительстве", - пояснил Куликов.

Международный форуме-выставка InRussia проходит с 9 по 10 октября в многофункциональном выставочном центре "Минводыэкспо" в Минеральных Водах на Ставрополье. На площадке форума представлена масштабная выставка промышленной инфраструктуры, потенциальных инвестиционных площадок и российских промышленных предприятий.