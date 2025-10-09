МТС Банк представил сим-карту со встроенной банковской картой

Технология представляет собой цифровую платежную капсулу

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. МТС Банк представил прототип технологии оплаты с помощью сим-карты на форуме "Финополис 2025", сообщает пресс-служба компании.

"Технология со встроенной банковской картой позволяет совершать транзакции в "одно касание" как с современного смартфона, так и с кнопочного мобильного устройства даже при отсутствии подключения телефона к интернету", - говорится в сообщении.

Технология представляет собой цифровую платежную капсулу, которая выглядит как обычная сим-карта. Решение обладает высоким уровнем безопасности благодаря физическому разделению сим-чипа и платежного элемента, предназначенного для банковских операций. В корпус сим-карты встроены Bluetooth и NFC-антенны. Таким образом, платить можно даже с устройства, в котором нет NFC-модуля для бесконтактной оплаты, объяснили в компании.

"Решение от МТС Финтех открывает новые возможности для бесконтактных платежей. В ближайшее время планируется пилотный запуск по картам МТС Деньги. Владелец новой сим-карты сможет активировать сразу две банковские карты. Подключение, выбор или отключение карты, платежи и история операций - все действия будут доступны в мобильном приложении банка", - отметили в МТС Банке.

Председатель правления МТС Банка Эдуард Иссопов подчеркнул, что технологии МТС Финтех превращают привычную сим-карту в платежный инструмент, для которого не нужен пластиковый носитель, стикер на телефон или отдельное мобильное приложение. "Новая технология дает равные возможности владельцам суперсовременных смартфонов и простых кнопочных телефонов. Просто вставляете сим-карту и безопасно оплачиваете товары и услуги, приложив устройство к терминалу", - резюмировал он.