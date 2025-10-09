Миллер: "Газпром" всегда исполнял обязательства по поставкам газа всем покупателям

Глава компании выступил на Петербургском международном газовом форуме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/."Газпром" всегда исполнял обязательства по поставкам газа всем покупателям, в том числе иностранным, заявил глава компании Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме.

"Каждый человек, который присутствует в этом зале, знает один железобетонный тезис, звучит он очень просто: "Газпром" всегда в полном объеме в срок исполнял свои обязательства по поставке трубопроводного газа как перед российскими потребителями, так и перед иностранными", - сказал он.