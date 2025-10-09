Комитет ГД по энергетике поддержал проект бюджета на 2026-2028 годы

Планируется, что Госдума рассмотрит его на заседании 22 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал к принятию в первом чтении проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы, сообщает пресс-служба фракции "Единая Россия". Планируется, что Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на заседании 22 октября.

На заседании комитета парламентарии рассмотрели параметры госпрограммы "Развитие энергетики". С 2024 года сформирован приоритетный перечень регионов, которым требуются средства на реализацию мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса.

"Надежность энергообеспечения - важнейший вопрос, от которого зависит и экономика, и социальная сфера, и ежедневная жизнь каждого из нас. Учитывая социальную значимость данного вопроса, считаем, что при поступлении дополнительных нефтегазовых доходов, бюджетные средства могут быть в приоритетном порядке направлены в такие субъекты на модернизацию сетевого комплекса", - отметил председатель комитета Николай Шульгинов.

Также депутаты подчеркнули необходимость ускорить работу по формированию структуры госпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" во взаимосвязи с другими отраслевыми федеральными проектами в сфере энергетики, ЖКХ, промышленности и транспорте.