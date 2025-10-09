В Max можно создать цифровой ID по водительскому удостоверению

Для этого нужно перейти в профиль в мессенджере, выбрать "Создание ID" и дать согласие на вход по лицу или отпечатку пальца

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор VK Владимир Кириенко © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. В мессенджере Max появилась возможность создать "Цифровой ID" по водительскому удостоверению через "Госуслуги", сообщил глава VK Владимир Кириенко на "Финополисе-2025".

Читайте также

План по-MAXимуму: каким должен быть российский национальный мессенджер

"На старте "Цифровой ID" был доступен только по биометрии или заграничному паспорту. Совместно с "Госуслугами" мы сегодня запустили возможность создания "Цифрового ID" по водительским правам. За пару минут любой пользователь может получить все возможности", - сказал он.

Для этого нужно перейти в профиль в Max, выбрать "Создание ID" и дать согласие на вход по лицу или отпечатку пальца. На "Госуслугах" также необходимо согласиться на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии очно или онлайн по загранпаспорту. После всех процедур нужно сделать селфи и получить подтверждение о готовности ID. Теперь для подтверждения личности можно использовать водительские права.

"Цифровой ID" - аналог бумажных документов. Некоторые ретейлеры уже запускают такую возможность на кассах самообслуживания.