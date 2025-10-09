Владелец "Пятерочек" ввел новый стандарт пищевой безопасности готовой еды

Новый стандарт устанавливает единые требования, в частности, к отбору и контролю поставщиков сырья, разработке и производству готовой продукции

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российская продуктовая розничная компания Х5, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", внедрила новый стандарт пищевой безопасности и качества готовой продукции во всех своих торговых сетях, бизнес-единицах и у партнеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Х5 впервые в отрасли вводит единый корпоративный стандарт, который охватывает весь жизненный цикл готовой еды - от разработки рецептуры на производственной площадке до тарелки потребителя. Новый документ гарантирует качество и безопасность готовой еды во всех торговых сетях и бизнес-единицах Х5 и у ее партнеров", - сказано в сообщении.

Новый стандарт устанавливает единые требования к отбору и контролю поставщиков сырья, разработке и производству готовой продукции, правилам упаковки и маркировки, условиям транспортировки, хранения и реализации, а также процедурам мониторинга и управления рисками в области качества и пищевой безопасности.

Кроме того, особое внимание уделяется обеспечению "холодовой цепи". Так, перед загрузкой транспортные средства охлаждаются до температуры от плюс 2 до плюс 6 градусов, время нахождения готовых блюд вне установленных температурных условий составляет не более 30 минут. Помимо этого при приемке продукции в распределительных центрах, магазинах и дарксторах проводится регулярный температурный контроль. В случае отклонений действует оперативный план корректирующих действий, включая немедленное списание несоответствующей продукции, что минимизирует риски для потребителей, рассказали в компании.