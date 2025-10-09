ФАС изучает пути сдерживания предельной величины перекрестного субсидирования

Это может произойти с 2026 года

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с профильными ведомствами создала рабочую группу для развития механизма дифференцированных тарифов. Ее участники рассматривают в том числе вопрос о сдерживании предельной величины перекрестного субсидирования с 2026 года с помощью утверждения графиков его снижения для каждого региона, говорится в сообщении ФАС.

Как отметили в антимонопольном ведомстве, основной задачей группы стала проработка совместных подходов к эффективному тарифному регулированию, обсуждение инициатив и подготовка законодательных актов.

"Участники рассматривают вопрос о снижении порогового значения первого диапазона до 1 200 кВт⋅ч в месяц, начиная с 2027 года, а также о сдерживании предельной величины перекрестного субсидирования с 2026 года путем утверждения графиков его снижения для каждого региона", - говорится в сообщении.

Ранее начальник управления регулирования электроэнергетики ФАС Дмитрий Васильев говорил, что перекрестное субсидирование в энергетике может быть снижено до нуля в течение 7-10 лет.

Перекрестное субсидирование - это механизм сдерживания роста тарифов для населения путем перекладывания нагрузки на другие группы потребителей.