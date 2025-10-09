В МВД предупредили о новой мошеннической схеме с выплатами
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Мошенники стали рассылать сообщения, что держателям карты МИР, родившимся с 1952 по 2003 год положены выплаты. Об этой уловке предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Очередная опасная рассылка, эксплуатирующая тему выплат. Игнорируем. Направляем жалобы с пометкой - фишинг", - подчеркнули в управлении.
В УБК привели пример мошеннического сообщения, в котором сказано, что каждый, кто родился с 1952 по 2003 год, может получить выплату свыше 40 тыс. рублей до 10 октября. Аферисты утверждают, что пособие можно оформить онлайн на Госуслугах или через заявление в МФЦ. Полная инструкция по получению и необходимый пакет документов якобы указаны по официальной ссылке. Также там предлагают узнать положенную сумму выплаты, выбрав свой год рождения.
Ведомство рекомендует игнорировать и направлять жалобы, если пришло такое сообщение.