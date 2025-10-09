На соцподдержку жителей Донбасса и Новороссии направят более 8,5 млрд рублей

Решение поможет бюджетам исторических регионов выполнять социальные обязательства, отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило свыше 8,5 млрд рублей на дополнительную социальную поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В первую очередь средства пойдут на финансирование пенсий, заявил на заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин.

"С 2023 года пенсия, социальные единовременные выплаты для них (жителей Донбасса и Новороссии - прим. ТАСС) оформляются по российским стандартам, в том числе и больничные, пособие на детей, [пособие] по беременности, по уходу за ребенком, за инвалидами, за ветеранами. Теперь предусмотрим для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей еще свыше 8,5 миллиардов рублей. Средства в первую очередь пойдут на финансирование пенсионных выплат", - сказал Мишустин.

По его словам, такое решение поможет бюджетам исторических регионов полностью выполнять все социальные обязательства.

Как уточнили в правительстве, свыше 6,5 млрд рублей направят на выплаты пенсий жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в четвертом квартале 2025 года. Еще около 2 млрд рублей будет выделено Херсонской области на обеспечение "первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона", в том числе социальных выплат.