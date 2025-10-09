РФ и Таджикистан проработают создание рабочей группы по цифровой трансформации

Российские IT-компании уже успешно работают на рынке республики

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Россия и Таджикистан проработают возможность создания рабочей группы по цифровой трансформации, сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко по итогам встречи с первым заместителем премьер-министра Таджикистана Хикматулло Холикзода.

"Темой обсуждения <...> стало развитие цифрового партнерства, преемственность российского опыта для ускорения цифрового развития. Так, по "цифре" в приоритете для принимающей стороны - вопросы развития электронных услуг государства, кибербезопасность и обучение ИТ специалистов, включая ИИ-кадры. На встрече было принято решение о проработке создания рабочей группы России и Таджикистана по вопросам цифровой трансформации", - указали в аппарате Григоренко.

В рамках посещения IT-парка Душанбе российский вице-премьер провел встречу с директором Агентства инноваций и цифровых технологий при президенте Таджикистана Хуршедом Мирзо. Стороны отметили, что российские IT-компании уже успешно работают на рынке Таджикистана и принимают активное участие в работе над внедрением цифровых систем в работу органов власти в республике.

"Кроме того, со стороны Таджикистана наблюдается спрос на услуги связи от российских операторов. В стране успешно работает дочерняя организация "Мегафон Таджикистан": компания первой запустила в стране 3G, 4G/LTE и 5G и оказывает услуги более 2 млн иностранным абонентам. Востребованностью также пользуются российские цифровые платформы. Один из отечественных маркетплейсов является абсолютным лидером рынка с долей более 50%", - добавили в аппарате Григоренко.