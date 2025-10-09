Вице-президент Венесуэлы заявила, что НАТО хочет выдавить РФ с рынка газа ЕС

Для этого Альянс использует конфликт на Украине, уточнила Делси Родригес

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Политика НАТО и усилия по подпитыванию конфликта на Украине нацелены на вытеснение России с европейского газового рынка. Об этом заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в обращении к участникам Петербургского международного газового форума.

"События на Украине и экспансионистская политика НАТО в направлении российских границ преследовали именно энергетическую цель - вытеснить Россию с европейского газового рынка", - заявила она.

Родригес отметила, что США "стремятся установить контроль над углеводородными ресурсами планеты - нефтью и газом Венесуэлы, России, Ирана, - чтобы сохранить свое гегемонистское доминирование в мире перед лицом нового миропорядка, который формируется и находит воплощение в странах БРИКС".