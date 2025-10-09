Первый поезд РФ на водородном топливе будет готов к эксплуатации к 2027 году

Изготовить поезд намерены к лету 2026 года, отметил замгендиректора "Трансмашхолдинга" по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов

Макет водородного поезда © Трансмашхолдинг

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Первый в России пассажирский поезд на водородных топливных элементах планируется изготовить к лету 2026 года, а готов к эксплуатации поезд будет к лету 2027 года. Об этом сообщил замгендиректора "Трансмашхолдинга" (ТМХ) по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов.

"Полностью в железе" мы его ждем к лету 2026 года. И дальше он у нас отправляется на сертификационные испытания. Ожидаем, что к лету 2027 года такой новый уникальный продукт со всеми сертификационными испытаниями будет у нас готов для эксплуатации. Надеемся, что на Сахалине", - сказал он в ходе форума "Общественный транспорт".