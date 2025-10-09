Россия поблагодарила Сербию за помощь Курской области

Белград передал 472 млн рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сербия оказала Курской области финансовую гуманитарную помощь в размере 472 млн рублей, Россия выражает признательность за это. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"8 октября правительство Республики Сербии предоставило Курской области финансовую гуманитарную помощь в размере 472 млн рублей, - отметили в ведомстве. - Российская сторона выражает признательность дружественной Сербии за внимание и отзывчивость, неравнодушие к судьбам российских граждан. В этом есть особый символизм, отражающий многовековое братство, близкие связи между нашими странами и народами".

В российском дипведомстве добавили, что средства поступили в Фонд развития Курской области, который реализует проекты поддержки наиболее незащищенных слоев населения региона, пострадавшего от преступных действий киевского режима.