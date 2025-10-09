Пакистан видит возможности поставок СУГ из России

Стороны намерены провести в ближайшее время межправкомиссию, чтобы определиться с планами, указал министр нефти и газа Али Первез Малик

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Пакистан пока не планирует закупку российского сжиженного газа, однако видит возможности для покупки сжиженных углеводородных газов, сообщил журналистам министр нефти и газа Пакистана Али Первез Малик.

"Реальная возможность связана с СУГ, поскольку Россия крупный их производитель. Поэтому мы рассмотрим эти возможности, поскольку все признают, что уровень отношений и доброжелательность между нашими странами и их руководителями не выражается в ощутимых цифрах. Нам нужно это исправить", - сказал он на Петербургском международном газовом форуме.

Малик отметил, что Пакистан предпочитает закупки газа по долгосрочным контрактам на условиях "бери или плати".

"В настоящее время у нас минимум возможностей для привлечения новых СПГ-поставщиков. Но по мере сокращения контрактов и роста энергопотребностей Пакистана они появятся. И как только будет возможность, мы будем заинтересованы в надежных и доступных поставках, в том числе и в РФ", - сказал он.

По словам министра, РФ и Пакистан намерены провести в ближайшее время межправкомиссию, чтобы определиться с планами по поставкам топлива.