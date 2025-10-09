"Газпром" и пакистанская OGDCL смогут сотрудничать по участкам на суше и шельфе

Документ подписали Петербургском международном газовом форуме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Подписанный "Газпромом" и пакистанской Oil and Gas Development Company Limited (OGDCL) меморандум о взаимопонимании предполагает передачу российской компании геологических и сейсмических данных, после чего возможно сотрудничество по углеводородным участкам как на суше, так и на шельфе. Об этом сообщил журналистам министр нефти и газа Пакистана Али Первез Малик.

По его словам, меморандум о взаимопонимании между крупнейшей компанией Пакистана в области разведки и добычи - OGDCL - и "Газпромом" предполагает широкие рамки для дальнейшего сотрудничества.

"У OGDCL есть доступ к сейсмо- и геологическим данным, она поделится ими с российскими партнерами, чьи навыки и знания помогут подтвердить открытия. Затем мы будем стараться сфокусировать сотрудничество на наиболее перспективных блоках на суше и на шельфе. Так что это более широкий формат", - сказал пакистанский министр.

Он назвал меморандум началом долгого и взаимовыгодного сотрудничества и отметил, что ждет совместной работы с "Газпромом".

Меморандум о взаимопонимании "Газпром" и пакистанская Oil and Gas Development Company Limited подписали на Петербургском международном газовом форуме. Ранее замглавы Минэнерго РФ Роман Маршавин говорил, что Пакистан предложил российским компаниям проекты по разведке нефти и газа на шельфе страны, а также по повышению нефтеотдачи.

Петербургский международный газовый форум проходит 7-10 октября.