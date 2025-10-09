Россия и Пакистан рассмотрят дорожную карту по поставкам топлива

На заседании межправкомиссии планируется определить конкретные цифры по объемам и видам, рассказал министр нефти и газа Али Первез Малик

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Россия и Пакистан в ближайшие месяц - полтора могут провести заседание межправкомиссии, на котором обсудят рабочую карту по поставкам топлива, сообщил журналистам министр нефти и газа Пакистана Али Первез Малик.

"МПК в течение следующего одного или полутора месяца встретится и мы постараемся установить конкретную дорожную карту для достижения ощутимых результатов", - отметил он.

По словам министра, на заседании межправкомиссии планируется определить конкретные цифры по объемам и видам поставок каждого вида топлива.

Малик также отметил, что нефтеперерабатывающие заводы Пакистана уже эпизодически пробуют принимать российскую нефть, однако она требует смешивания с более легкими сортами. "Они (НПЗ - прим. ТАСС) уже работают с пробными партиями из России, но, поскольку российская нефть довольно тяжелая, а пакистанские НПЗ ориентированы на смеси с меньшим содержанием от других поставщиков, мы стараемся смешивать ее с другими и оптимизировать производственные планы", - пояснил министр.

По его словам, пакистанские заводы обсуждают с российскими поставщиками возможность смешивания и оптимизации планов. При этом одну или две партии получила Pakistan Refinery Limited, а еще три-четыре - Synergico. "Мы работаем с составом смеси и как только решим этот вопрос, можно будет обеспечить более стабильные поставки", - сказал министр.