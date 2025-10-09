Запорожская область договорилась о сотрудничестве с "Черноморнефтегаз"
15:56
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Администрация губернатора и правительство Запорожской области подписали соглашение о сотрудничестве с ООО "Черноморнефтегаз". Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Соглашение станет основой для дальнейшего сотрудничества, которое касается расширения использования природного газа в качестве моторного топлива, а также строительства автозаправочных станций с использованием экологически чистого топлива на основе природного газа", - написал губернатор.
Соглашение было подписано в рамках Петербургского международного газового форума.