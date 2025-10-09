МАГАТЭ заявило о начале восстановления внешнего питания ЗАЭС

Никто не заинтересован в дальнейшем ухудшении ситуации, отметил гендиректор агентства Рафаэль Гросси

Редакция сайта ТАСС

Запорожская АЭС © Алексей Коновалов/ ТАСС

ВЕНА, 9 октября. /ТАСС/. Процесс восстановления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС начался после контактов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с российской и украинской сторонами. Об этом говорится в заявлении этой международной организации.

"Процесс восстановления внешнего питания был запущен после частых контактов с обеими сторонами (конфликта на Украине - прим. ТАСС) за последние несколько недель с целью решения проблемы с недавним перебоем электроснабжения, случившимся во время вооруженного конфликта", - указано в тексте.

"Хотя должно пройти еще некоторое время, прежде чем электросетевое соединение будет восстановлено, обе стороны взаимодействовали по этому вопросу конструктивным образом <...>. Никто не заинтересован в дальнейшем ухудшении ситуации", - отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как пояснили в агентстве, переговорная деятельность организации была направлена на "создание необходимых условий безопасности", которые позволили бы провести ремонт на поврежденных секциях 750-киловольтной Днепровской линии электропередач (ЛЭП) и 330-киловольтной ЛЭП "Ферросплавная-1", которые находятся по разные стороны линии боевого соприкосновения рядом с ЗАЭС.

В результате обстрелов со стороны ВСУ внешнее электроснабжение 23 сентября перестало поступать на ЗАЭС, это стало десятым подобным инцидентом с начала украинского конфликта. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев на конференции МАГАТЭ в Вене заявил, что единственным реальным источником угрозы для ЗАЭС и ее работников являются безрассудные действия киевских вооруженных формирований.