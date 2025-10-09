Узбекистан заинтересован в экономическом партнерстве Центральной Азии и России

Президент республики Шавкат Мирзиёев назвал это главным направлением совместной работы

Редакция сайта ТАСС

ТАШКЕНТ, 9 октября. /ТАСС/. Республика Узбекистан заинтересована в кардинальном расширении экономического партнерства стран Центральной Азии с Россией. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на втором саммите в формате Центральная Азия - Россия в столице Таджикистана Душанбе.

"Мы заинтересованы в кардинальном расширении экономического партнерства нашего региона с Россией. Считаем это главным направлением совместной работы", - цитирует его заявление пресс-служба.