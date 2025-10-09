Порт Роттердама прекратил обслуживать контейнеровозы из-за забастовки докеров

При этом другие портовые операции проводятся "в основном в обычном режиме"

ГААГА, 9 октября. /ТАСС/. Работа с контейнеровозами в порту Роттердама парализована из-за продолжающейся забастовки докеров. Об этом в беседе с ТАСС сообщила пресс-секретарь гавани Сигрид Хесселинк.

"Из-за забастовки докеров мы в данный момент не можем обслуживать контейнерные суда. Морские операции в терминалах порта полностью остановлены, так как контейнеры нельзя ни закрепить, ни снять", - сказала она.

При этом, по словам Хесселинк, другие портовые операции проводятся "в основном в обычном режиме" и ранее разгруженные контейнеры "продолжают отправляться вглубь страны автотранспортом, по железной дороге и внутренним водным путям".

По информации пресс-службы порта, "в районе якорной стоянки входа в гавань ожидают 13 контейнеровозов - как глубоководных, так и фидерных". Хесселинк отметила, что обычно в ожидании находятся не более 6-7 судов. Она подчеркнула, что логистическая работа гавани "обычно быстро восстанавливается после перебоев" и забастовка докеров "пока не имеет серьезных последствий для общества".

"Мы надеемся, что порт и профсоюзы докеров в ближайшее время достигнут соглашения и работа в терминалах гавани возобновится", - добавила пресс-секретарь.

Забастовка докеров, занимающихся креплением контейнеров, началась 8 октября и, как ожидается, продлится 48 часов. Представляющий их интересы профсоюз FNV требует от администрации порта повышения зарплаты на 7% и индексации окладов по уровню инфляции. Руководство компаний-операторов Matrans и ILS считает требования сотрудников чрезмерными и предупреждает, что остановка работы гавани может нанести серьезный ущерб экономике. Порт Роттердама является крупнейшим в Европе и проводит более 14 млн контейнерных операций в год.