Мирзиёев: страны Центральной Азии и РФ сохраняют положительную динамику торговли

Президент Узбекистана сообщил, что по итогам 2024 года и в 2025 году товарооборот республики с Россией и странами региона вырос до 15%

ТАШКЕНТ, 9 октября. /ТАСС/. Положительная динамика сохраняется во внешней торговле между странами Центральной Азии и Россией в условиях сохраняющейся неблагоприятной конъюнктуры рынков и усиления внешнего воздействия. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на втором саммите Центральная Азия - Россия в столице Таджикистана Душанбе.

По его словам, по итогам 2024 года и в 2025 году товарооборот Узбекистана с Россией и странами региона вырос до 15%.

"В условиях сохраняющейся неблагоприятной конъюнктуры рынков и усиления внешнего воздействия нам удается обеспечивать положительную динамику показателей взаимной торговли. Так, по итогам прошлого года и в текущем году товарооборот Узбекистана с Россией и странами региона вырос до 15%", - приводит заявление Мирзиёева пресс-служба.