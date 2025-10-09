Производство оборудования для газовой отрасли намерены увеличить в Тульской области

Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что в регионе сложился кластер производства оборудования и комплектующих материалов для нефтегазовой промышленности

ТУЛА, 9 октября. /ТАСС/. Предприятия промышленного комплекса Тульской области, где уже выпускают в том числе запорную арматуру, шаровые краны, намерены нарастить производство импортозамещающего оборудования для газовой отрасли. Соответствующая дорожная карта подписана с главой "Газпрома" Алексеем Миллером на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2025), сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.

"С председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером подписали дорожную карту по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Тульской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО "Газпром". Документ направлен на привлечение предприятий промышленного комплекса региона к участию в программах импортозамещения и освоения производства как промышленной, так и научно-технической продукции", - написал Миляев.

По его словам, в Тульской области сложился кластер производства оборудования и комплектующих материалов для нефтегазовой промышленности. В частности, налажен выпуск автоматизированных систем управления процессом распределения газа, запорной арматуры, шаровых кранов, идет разработка интеллектуальной системы контроля состояния трубопровода.

На форуме глава региона осмотрел стенды тульских предприятий, ознакомился с представленными образцами продукции. Также состоялись переговоры с представителями компании "Газпром" и прошла встреча с участниками "Клуба молодых промышленников". "Мы планируем открыть региональное отделение клуба в Тульской области. Эта общественная организация объединяет молодых людей в разных отраслях промышленности", - отметил Миляев.

В рамках ПМГФ губернатор вместе с Миллером и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым принял участие в церемонии включения газа в Апухтинской школе в Одоевском районе. Там по госпрограмме "Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области" спроектирована и построена модульная газовая котельная. В 2026 году по нацпроекту "Молодежь и дети" планируется провести капитальный ремонт здания, обновить мебель в классах и закупить новое учебное оборудование.