Компания "Т-Технологии" задала вектор развития биометрии в РФ

Президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк отметил, что следующим этапом развития биометрических систем станет поведенческая биометрия

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Направления развития биометрической системы в России предложили в компании "Т-Технологии" в рамках форума "Финополис-2025". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня закон устроен так, что порядочный человек сдает биометрию по согласию, а мошенник - нет. В итоге он может менять образы, имена, голоса, и система не имеет права это фиксировать. Получается правовой перекос: хорошие под контролем, а плохие - вне зоны видимости", - отметил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк.

По его словам, следующим этапом развития биометрических систем станет поведенческая биометрия - анализ индивидуальных паттернов поведения человека во времени, пространстве и действиях. "По статическим данным - лицо, голос - это уже элемент прошлого. Поведенческая биометрия, когда система отслеживает, как человек действует в типичных для себя сценариях, гораздо точнее показывает, что происходит на самом деле", - пояснил Близнюк.

Он также подчеркнул, что коммерческие биометрические системы (КБС) должны играть ключевую роль в развитии этого направления.

"Именно КБС, ввиду своей технологичности, должны первыми тестировать и отрабатывать такие решения на практике. А когда технологии покажут свою эффективность, они могут быть переданы в ЕБС и закреплены как отраслевой стандарт. Такая синергия - когда рынок создает и проверяет инновации, а регулятор затем масштабирует лучшие решения - и есть золотая модель взаимодействия", - заключил Близнюк.