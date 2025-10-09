В Марий Эл свыше 173 млн рублей выделили за три года на новую пожарно-спасательную технику

Глава республики Юрий Зайцев напомнил о проводимых совместно с МЧС командно-штабных учениях по отработке действий органов управления и гражданской обороны региона в условиях чрезвычайной ситуации регионального уровня

Редакция сайта ТАСС

ЙОШКАР-ОЛА, 9 октября. /ТАСС/. Более 173 млн рублей выделили за три года власти Марий Эл на модернизацию пожарно-спасательной техники региона. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев после торжественной церемонии передачи новой техники пожарно-спасательным подразделениям и ГУ МЧС России по региону.

"Мы продолжаем модернизацию пожарно-спасательных подразделений и за последние три года на эти цели из республиканского бюджета было направлено более 173 млн рублей", - сказал Зайцев. По его словам, за это время было приобретено 13 современных пожарных автомобилей и 7 единиц вспомогательной техники.

Сегодня же, продолжил глава республики, спасателям передали еще шесть новых единиц техники, среди которых LADA Vesta, тягач КамАЗ, пожарная автоцистерна, автомобили "ГАЗЕЛЬ НЕКСТ" и "СОБОЛЬ", алюминиевый катер для спасательных операций и патрулирования водных акваторий.

Зайцев напомнил в этой связи о проводимых совместно с МЧС командно-штабных учениях по отработке действий органов управления и гражданской обороны Марий Эл в условиях чрезвычайной ситуации регионального уровня. "Такие учения - это серьезная проверка нашей готовности к любым вызовам, а полученный опыт бесценен и позволяет сделать необходимые выводы и еще больше усилить нашу способность защищать жизнь и здоровье жителей",- заключил он.