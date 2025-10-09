РСХБ полностью перейдет на российские Java-технологии

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Россельхозбанк (РСХБ) в ходе форума "Финополис-2025" заключил соглашение о сотрудничестве с компанией Axiom JDK, благодаря чему банк в течение трех лет сможет полностью перейти на отечественные Java-технологии, сообщил ТАСС директор по стратегии и развитию технологий компании Axiom JDK Роман Карпов. Сервисы банка станут надежнее и безопаснее.

Компания Oracle, которая занимается разработкой программного обеспечения (ПО), в начале марта 2022 года приостановила все операции в РФ, оставив тем самым российские системы без поддержки. Компании из финансовой отрасли еще до этого стали отказываться от зарубежного ПО и начали переход на отечественное - в частности, и Национальная система платежных карт (НСПК): все сервисы системы быстрых платежей, разработанные на Java, с 2020 года работают на технологиях Axiom JDK.

"В рамках этого соглашения мы надеемся полностью покрыть все потребности, связанные с Java-технологиями, в банке. <…> Мы планируем, что в течение трех лет банк реализует возможность использования отечественных Java-технологий в существующих и новых проектах", - сказал собеседник агентства.

Карпов также отметил, что сотрудничество с РСХБ позволит эффективнее использовать инфраструктуру банка для создания новых цифровых сервисов и поддержания достаточного уровня безопасности. При этом для перехода на отечественные системы, уточнил он, не нужно "переписывать все с нуля". Необходимы внутренние изменения и инженерный вклад обеих сторон, пояснил топ-менеджер компании.

Технологии банка, которые будут базироваться на продуктах Axiom JDK, получат своевременное обновление безопасности и функциональное улучшение, добавил собеседник агентства. "Это [гарантирует] уверенность, как например, с НСПК, что все будет работать вне зависимости от того, какая погода за окном", - заключил он.

О переходе РСХБ на российский Java стек

Банк начал переход на российский Java стек в 2023 году с пилотных проектов, в 2024 году начал использование российской Java и серверов приложений в промышленном контуре и в 2025 банк подтвердил намерение полного перехода на российский Java стек.

