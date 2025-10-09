Боливия заинтересована в совместном с Россией железнодорожном строительстве

Боливийское руководство уже подготовило всю необходимую правовую базу для международного сотрудничества в этой сфере, отметил заместитель министра горнорудной и металлургической промышленности республики Аллен Бальестерос Лопес

Редакция сайта ТАСС

ЛА-ПАС, 9 октября. /ТАСС/. Руководство Боливии намерено привлечь иностранные инвестиции в расширение сети железных дорог в стране. Сотрудничество с Россией на этом направлении может стать приоритетным за счет ее опыта в данной отрасли, заявил ТАСС заместитель министра горнорудной и металлургической промышленности республики Аллен Бальестерос Лопес.

По его словам, власти уже активно работают над тем, чтобы проекты в области железнодорожного строительства стали приоритетными в партнерстве с Россией и другими союзниками Боливии. "Россия могла бы стать для нас важным партнером, благодаря которому мы достигнем этих целей в развитии логистики, в частности для [работы] горнодобывающей и металлургической отраслей", - указал он. Чиновник добавил, что боливийское руководство уже подготовило всю необходимую правовую базу для международного сотрудничества в этой сфере.

Протяженность железных дорог в Боливии составляет около 3,5 тыс. км. Сообщение между западной частью страны с горным ландшафтом и восточной с равнинной местностью возможно только через территорию соседней Аргентины. При этом в 2024 году президент Боливии Луис Арсе уже обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином проект создания железной дороги между Тихим и Атлантическим океанами, железнодорожный биоокеанический коридор должен пройти по территории Бразилии, Боливии и Перу.