Эксперты: будущее ПДС в диверсификации стратегий по возрасту граждан

Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что правильный подход - менять состав портфеля в зависимости от риск-профиля

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) должна быть адаптивной для людей разного возраста. Диверсификация позволит привлечь больше молодежи, такое мнение выразил финдиректор Т-Технологий Илья Писемский в рамках сессии Т-Банка "Игра вдолгую: Smart-управление долгосрочными сбережениями" на форуме "Финополис - 2025".

"Несмотря на то, что в целом в этой программе преобладают люди среднего возраста, по нашей статистике мы видим, что молодежь до 45 лет у нас составляет три четверти. И у этих клиентов есть запрос на стратегии, которые в долгосрочном периоде дают рыночную доходность", - сказал Писемский.

По его мнению, хорошей идеей была бы диверсификация инвестиционных стратегий по возрасту в рамках ПДС. "По сути, за 30 лет до пенсии у тебя может быть больше инвестиций в акции. Например, с первого по пятый год 50-60%, с пятого по десятый - 30%. В последние 5 лет стратегия становится более консервативной, допустим, до 10% вкладывается в акции", - пояснил финдиректор Т-Технологий, добавив, что это поможет повысить доходность инструментов в среднем на 1,7 п. п. в год при сопоставимом уровне долгосрочных рисков. Эти результаты показало моделирование Т-Инвестиций.

Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков отметил, что правильный подход - менять состав портфеля в зависимости от риск-профиля. "Я думаю, что в какой-то момент мы должны к этому прийти. Мы уже сейчас обсуждаем этот вопрос с Центральным банком, с НПФ. В принципе, НПФ видят спрос, как мы слышим, на такие продукты. Мы, конечно, не можем ожидать, что один и тот же портфель будет хорош как для человека предпенсионного возраста, так и для гражданина, который только что закончил университет", - обозначил замминистра.

Сегодня очень важно, чтобы НПФ расширяли свои клиентские базы, в том числе привлекая молодых людей в программу, добавила гендиректор "НПФ Альфа" Лариса Горчаковская. "На сегодняшний день молодежь более "агрессивна" в ожиданиях доходности, поэтому сегментация по портфелю очень важна", - считает эксперт.

