Росимущество работает над разрешением ситуации с миноритариями ЮГК

Ведомство находится в контакте с ЦБ РФ, Минфином, Генпрокуратурой и акционерами ПАО "ЮГК"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Росимущество находится в тесном контакте с ЦБ РФ, Минфином, Генпрокуратурой и акционерами ПАО "ЮГК" для разрешения сложившейся ситуации и соблюдения государственных интересов. Об этом сообщается на сайте Росимущества.

"Росимущество находится в тесном контакте с Банком России, Минфином, Генеральной прокуратурой и акционерами ПАО "ЮГК" для разрешения сложившейся ситуации и соблюдения государственных интересов", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в ряде федеральных и региональных средств массовой информации была растиражирована новость о направлении Росимуществу предписания Банка России в связи с несделанной офертой акционерам ПАО "Южуралзолото группа компаний".

"Полномочия Росимущества строго ограничены законодательством Российской Федерации, в том числе Бюджетным кодексом Российской Федерации. Юридический механизм направления Росимуществом соответствующей оферты в законодательстве Российской Федерации отсутствует", - подчеркнули в Росимуществе.

Ранее ТАСС в пресс-службе ЦБ РФ заявили, что Банк России направил в Росимущество предписание по истечении 35-дневного срока размещения оферты на выкуп акций ЮГК. Там также добавили, что Банк России в соответствии со своими полномочиями следит за тем, чтобы эти корпоративные нормы соблюдались.

В июле 2025 года РФ в лице Росимущества стала основным акционером ПАО "Южуралзолото ГК". В конце 2024 года компания "ААА управление капиталом", входящая в группу Газпромбанка, приобрела 22% акций "Южуралзолота". В свободном обращении находятся еще 10,15% ЮГК.