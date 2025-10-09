Челябинская компания увеличит производство редукторов для замещения импорта

Для обеспечения новых производственных мощностей в эксплуатацию ввели новую подстанцию

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Предприятие "Челябинскспецгражданстрой", входящее в группу компаний "ЛД", до 2027 года увеличит производство редукторов для трубопроводной арматуры с 3 тыс. до 8 тыс. штук в месяц. Такие объемы не только покроют потребности самой компании, но и позволят поставлять продукцию другим участникам рынка, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.

"Создан цех по производству редукторов, закуплено современное оборудование, введены в эксплуатацию производственные площади. Проект предусматривает вложения в размере около 839 миллионов рублей и развитие инновационной инфраструктуры. Уже создано более 60 рабочих мест. Выпуск продукции составляет 3 тыс. редукторов в месяц, до 2027 года планируется увеличить до 8 тыс.", - говорится в сообщении.

Для обеспечения новых производственных мощностей, по данным пресс-службы, летом 2025 года была ведена в эксплуатацию новая подстанция. Выпуск 3 тыс. изделий в месяц покрывает до 70% потребностей самого предприятия, с увеличением объемов появится возможность поставлять продукцию другим участникам рынка. По данным пресс-службы Фонда развития промышленности Челябинской области, до 2020 года практически все редукторы поставлялись в Россию из-за рубежа, но с введением санкций стало очевидно, что нужно создавать собственное производство.

Запуск новых производственных площадок - участников Ассоциации производителей газового оборудования, в том числе и на предприятии "Челябинскспецгражданстрой", прошел в рамках XIV Петербургского международного газового форума. По мнению губернатора Алексея Текслера, такие проекты, как производство редукторов для запорной арматуры усиливают промышленный потенциал региона, обеспечивают импортозамещение в ключевом для страны газовом секторе. "У нас появилась отличная возможность вместо наших западных партнеров производить у себя все, что раньше мы не делали", - подчеркнул он.

В пресс-службе добавили, что в июле 2024 года ГК "ЛД" подписала соглашение с губернатором региона о сотрудничестве, предполагающее инвестирование около 1,5 млрд рублей в расширение производственных мощностей по выпуску трубопроводной арматуры. Проект реализуется на всех трех предприятиях группы и направлен на развитие промышленности Челябинской области.