"Газпром" и Пермский край расширят сотрудничество в сфере высоких технологий

Правительство края подготовит перечень предложений региональных предприятий, продукция которых может быть востребована на объектах компании

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции Пермского края в интересах "Газпрома" подписана на площадке XIV Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2025). Подписи поставили председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор края Дмитрий Махонин. Об этом Махонин сообщил в своем телеграм-канале.

"Новая дорожная карта направлена на расширение использования высокотехнологичной продукции, выпускаемой предприятиями Прикамья в интересах компании "Газпром". Документ рассчитан на ближайшие четыре года", - отметил губернатор.

Правительство края подготовит для "Газпрома" перечень предложений региональных предприятий, продукция которых может быть востребована на объектах компании. "Газпром" оценит предложения на соответствие корпоративным техническим требованиям. Продукция, прошедшая сертификацию, будет допущена к применению.

Пермские предприятия поставляют "Газпрому" газоперекачивающие агрегаты (ГПА), газотурбинные двигатели и топливно-регулирующую аппаратуру для ГПА. Это оборудование используется на объектах газотранспортной системы, в том числе на компрессорных станциях магистральных газопроводов "Бованенково - Ухта" и "Сила Сибири".

"Наши промышленники более 30 лет поставляют "Газпрому" газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные двигатели, топливно-регулирующую аппаратуру и другую продукцию. Порядка 200 компаний Прикамья выполняют заказы холдинга. Продолжим расширять наше сотрудничество и укреплять технологическое лидерство России", - подчеркнул Махонин.

Сотрудничество "Газпрома" с Пермью

По словам губернатора, накануне он и Миллер обсудили сотрудничество компании и региона. "Строим газопроводы, а также модернизируем действующую инфраструктуру, чтобы как можно больше жителей могли получить доступ к голубому топливу в уже газифицированных территориях. Увеличили мощности четырех газораспределительных станций - "Петрушата", "Соликамск", "Яйва", "Березники", - добавил Махонин.

Завершается строительство межпоселкового газопровода от ГРС "Соликамск" до Красновишерского и Чердынского округов. Сформирована программа на 2026-2030 годы.

Махонин поблагодарил Миллера за поддержку региональных проектов. Он отметил, что благодаря сотрудничеству с компанией завершается строительство межпоселкового газопровода от ГРС "Соликамск" до Красновишерского и Чердынского округов, где раньше сетевого газа никогда не было, и что сейчас уже сформирована программа с планами на новый пятилетий срок - 2026-2030 годы, продолжается газификация сельских населенных пунктов региона.