Ростех планирует три новых направления в медобразовании в 2026 году

В партнерстве с Самарским медуниверситетом стартуют программы по цифровому здравоохранению и телемедицине

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" планирует в 2026 году запустить новые направления подготовки кадров для медицины будущего, сообщили в пресс-службе компании.

"В 2026 году мы планируем запустить три новых направления по подготовке кадров по образовательному треку "Ростех. Биотехмед". В партнерстве с Самарским медуниверситетом стартуют программы по цифровому здравоохранению и телемедицине. Там будет сделан акцент на разработке систем дистанционного наблюдения пациентов, а также на нейротехнологиях для подготовки инженеров, которые создают роботизированные системы и биосовместимые устройства", - рассказала директор по персоналу ГК "Ростех" Юлия Цветкова, чьи слова приводит пресс-служба.

Третье направление Ростех планирует реализовать совместно с фармацевтическим холдингом "Нацимбио": они будут готовить специалистов по производству лекарственных препаратов.

Образовательный трек "Ростех. Биотехмед", как напомнили в пресс-службе, был запущен в 2023 году и обеспечивает подготовку специалистов в области медицины на базе МГТУ им. Баумана, Самарского государственного медуниверситета и Уральского федерального университета.