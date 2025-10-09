ОМК и "Газпром" до 2030 года будут совместно разрабатывать трубную продукцию

Компании планируют вместе разрабатывать и осваивать новые виды трубной продукции с улучшенными эксплуатационными свойствами, отметил генеральный директор ОМК Анатолий Седых

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Объединенная металлургическая компания (ОМК) и "Газпром" договорились о совместной разработке передовой трубной продукции. Соответствующее соглашение о научно-техническом сотрудничестве до 2030 года было подписано на Петербургском международном газовом форуме, сообщает пресс-служба ОМК.

Подписи под документом поставили председатель наблюдательного совета ОМК Анатолий Седых и заместитель председателя правления - начальник департамента "Газпрома" Олег Аксютин в присутствии председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

"Успешному сотрудничеству ОМК и "Газпрома" уже более трех десятилетий. В нашем активе уникальные для российского и мирового рынка разработки, включая трубы для подводных газопроводов. Подписанное соглашение включает более 30 разработок, в их числе освоение технологий премиальной продукции: высокопрочных бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб", - отметил генеральный директор ОМК Анатолий Седых.

По его словам, компании планируют вместе разрабатывать и осваивать новые виды трубной продукции с улучшенными эксплуатационными свойствами, а также проводить совместные исследования. Новая продукция будет востребована при строительстве и эксплуатации объектов добычи газа. В частности, стороны намерены развивать новые виды электросварных и бесшовных труб, а также соединительных деталей трубопроводов.

Особое внимание будет уделено освоению ОМК по требованиям "Газпрома" технологии производства бесшовных обсадных труб, включая сверхпрочные, с премиальными газогерметичными резьбовыми соединениями. Эта продукция применяется при строительстве скважин, в том числе в условиях низких температур и агрессивных сред.