В России прорабатывают меры по оздоровлению топливного рынка

Вице-премьер Александр Новак оценил ситуацию как стабильную

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Ситуация на рынке нефтепродуктов РФ в целом стабильная, прорабатываются дополнительные меры, направленные на оздоровление рынка. Об этом говорится в сообщении правительства России по итогам совещаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которые провел вице-премьер Александр Новак.

"Вице-премьер отметил, что ситуация на данный момент в целом стабильная. Сохраняется запрет на экспорт топлива. Также прорабатывается ряд дополнительных мер, направленных на оздоровление рынка", - отмечается в сообщении.

В рамках исполнения поручения вице-премьера была разработана модель мониторинга цен на бензин, основанная на потребительской активности. Мониторинг позволяет отслеживать динамику цен в разных регионах и объем потребления, что дает возможность оперативно реагировать на ситуацию, отметили в кабмине.

Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для обеспечения внутреннего спроса и соблюдения баланса цен в рознице.

Также Минэкономразвития должно проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо. Минтранс же сообщил о своевременной отгрузке нефтепродуктов на внутренний рынок в полном объеме.

Ранее правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца этого года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.

Новак говорил, что новые меры позволят дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, которые сейчас экспортируются. Он уточнял, что запрет на экспорт бензина не касается поставок по межправительственным соглашениям.