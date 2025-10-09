Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов в России

Минтранс сообщил о своевременной отгрузке в полном объеме

Вице-премьер РФ Александр Новак © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для надежного обеспечения внутреннего спроса на топливо и соблюдения баланса цен в рознице, а Минэкономразвития проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо. Об этом говорится в сообщении правительства РФ по итогам совещаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которые провел вице-премьер.

"Александр Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для надежного обеспечения внутреннего спроса на топливо и соблюдения баланса цен в розничном сегменте, в том числе в преддверии приближающегося зимнего сезона. Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо. Вице-премьер подчеркнул важность скоординированных действий всех участников рынка для предотвращения роста цен и обеспечения доступности топлива для населения и предприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители нефтяных компаний доложили о выполнении рекомендаций Минэнерго по поставкам автомобильного топлива.

"Производители соблюдают баланс поставок, оптимизируют логистические цепочки, все обязательства выполняются. Минтранс сообщил о своевременной отгрузке нефтепродуктов в полном объеме", - добавили в кабмине.

Ранее Новак сообщал журналистам, что компании РФ наращивают объем переработки и выпуск топлива, Минэнерго РФ работает с ними в том числе по логистике.

До этого правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца этого года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.