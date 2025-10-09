Кабмин внес на ратификацию соглашение с Китаем о защите инвестиций

Документ подписали в мае 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму обновленное Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между Китаем и Россией, подписанное в мае 2025 года. Соответствующий документ размещен на портале официального публикования правовых актов.

"Одобрить Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанное в Москве 8 мая 2025 года. Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона "О ратификации соглашения", - указано в документе.

Как ранее сообщали в Минэкономразвития РФ, соглашение адаптировано к современным подходам, предусматривает высокие стандарты защиты инвестиций. Так, обеспечены запрет дискриминации инвесторов, компенсация ущерба, причиненного вследствие экспроприации инвестиций, а также механизмы разрешения споров. В том числе оговорена возможность передачи спора между инвестором и государством, на территории которого осуществлены инвестиции, в международные арбитражи.