В Мордовии ПАО "Газпром" проведет газопроводы к 22 селам и деревням

Возможность подключиться к сетевому газу получат более 740 домовладений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. ПАО "Газпром" сформировал программу развития газоснабжения и газификации Мордовии до 2030 года, планируется строительство газопроводов к 22 селам и деревням в десяти районах. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

"9 октября на XIV Петербургском международном газовом форуме подписана программа развития газоснабжения и газификации Республики Мордовия на новый пятилетний срок - 2026 - 2030 гг. "Газпром" продолжит газификацию сельской местности в республике. Будут построены межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы к 22 селам и деревням в 10 районах - Атяшевском, Большеберезниковском, Ельниковском, Зубово-Полянском, Ичалковском, Ковылкинском, Кочкуровском, Лямбирском, Ромодановском и Темниковском. Возможность подключиться к сетевому газу получат более 740 домовладений", - говорится в сообщении.

В настоящее время "Газпром" продолжает реализацию действующей пятилетней программы. С 2021 года компания построила в Мордовии газопроводы к 12 сельским населенным пунктам.

Как отметил глава Мордовии Артем Здунов, уровень газификации в Мордовии превышает 94%. "Это один из лидирующих показателей в стране. Протяженность сетей газоснабжения по территории республики составляет почти 15 тыс. километров. В тесном взаимодействии с ПАО "Газпром" продолжим наращивать эти показатели и обеспечивать населенные пункты региона сетевым газом", - сказал глава Мордовии.