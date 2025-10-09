Reuters: США могут запретить авиакомпаниям Китая пересекать Россию

Ограничения для китайских перевозчиков коснутся полетов в или из Соединенных Штатов, сообщило агентство

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта США предлагает запретить китайским авиакомпаниям пересекать воздушное пространство России во время полетов в или из Соединенных Штатов. Об этом сообщило 9 октября агентство Reuters со ссылкой на проект соответствующего указа.

Как пишет агентство, американские авиакомпании "давно критикуют решение", согласно которому китайским авиакомпаниям, совершающим рейсы в или из США, разрешается пересекать российское воздушное пространство, тогда как американским перевозчикам в 2022 году "было запрещено пролетать над Россией".

Как пишет агентство со ссылкой на проект документа, подготовленного Министерством транспорта США, "этот дисбаланс стал существенным фактором конкуренции". По данным Reuters, с предложением ввести такой запрет администрация президента США Дональда Трампа выступила 9 октября