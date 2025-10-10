Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на один из рейсов число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Авиакомпанию S7 Airlines ("Сибирь") оштрафовали на 30 тыс. рублей за овербукинг - в мае она отказала девяти пассажирам в перевозке, а также за нарушение прав пассажиров при задержке рейса свыше 18 часов. Об этом сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Установлено, что в мае текущего года девяти пассажирам рейса, планировавшего вылет по маршруту Новосибирск - Хабаровск - Новосибирск, отказано в воздушной перевозке, поскольку число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту воздушного судна. Кроме того, в том же месяце по причине соблюдения требований безопасности полетов рейс авиакомпании, планировавший вылет по маршруту Москва - Новосибирск, был задержан свыше 18 часов. Вместе с тем питание пассажирам рейса организовано с нарушением установленного срока, размещение в гостинице предоставлено только 32 пассажирам из 145 ожидающих вылета", - говорится в сообщении.

Авиакомпанию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.