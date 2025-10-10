"Сбер": число регулярно сберегающих россиян выросло с 2023 г. на 57%

Трендом последних лет стала автоматизация сбережений, сообщили в компании

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Количество россиян, которые копят регулярно, с 2023 по 2025 год выросло на 57%. Это следует из данных аналитики PFM (Personal Finance Management) "Сбера" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Исследование показывает, что количество клиентов, которые копят регулярно (минимум два месяца в квартал), с 2023 по 2025 год выросло на 57%. По данным "Сбера", трендом последних лет стала автоматизация сбережений. Данные сервиса "Автонакопления" в мобильном приложении "Сбера" показывают положительную динамику в 8% по количеству активных пользователей с начала года. В среднем с помощью этого сервиса клиенты без усилий накапливают около 40 тысяч рублей в год, что эквивалентно покупке современного гаджета.

Клиенты, использующие "Автонакопления", в три раза чаще начинают инвестировать по сравнению с теми, кто копит вручную. В течение полугода брокерский счет открыли 3,7% пользователей автоматических накоплений, тогда как среди тех, кто копит вручную, этот показатель составил 1,3%.

Однако, лишь 46% россиян при накоплениях ставят себе цель.

"Рост числа системно сберегающих клиентов - это лишь первый этап финансовой эволюции. Настоящий прорыв происходит, когда человек начинает видеть прямую связь между своими ежедневными финансовыми решениями и реализацией жизненных планов. Мы видим запрос на персонализацию и смысл: люди хотят не просто копить, а понимать, зачем они это делают", - отметил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.