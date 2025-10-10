"ЮMoney": спрос россиян на фотосессии вырос более чем на 70% в сентябре 2025 г.

При этом средний чек на услугу снизился на 20%, говорится в исследовании компании

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Россияне стали бронировать фотостудии в конце сентября 2025 года на 70% чаще по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца. При этом средний чек на услугу снизился на 20%, говорится в исследовании финтех-компании "ЮMoney", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"С 16 по 30 сентября число бронирований фотостудий выросло на 74% по сравнению с теми же числами августа, а оборот в этом сегменте увеличился на 39%. Интересно, что при таком всплеске спроса средний чек снизился на 20% и составил 1 907 рублей", - указано в сообщении.

Кроме того, по данным аналитиков, в две последние недели сентября россиян начали чаще интересоваться пленочными фотографиями. Так, число оплат в фотолабораториях, где проявляют пленку и печатают снимки, выросло в два раза относительно аналогичного периода в августе. Оборот в этой категории увеличился на 54%, а средний чек стал на 24% ниже и составил 1 829 рублей.

Рост спроса на фотосессии в России связан с изменением в потребительском поведении. Фокус смещается на получение впечатлений, которые становятся для россиян более значимой статьей расходов, а двукратный рост интереса к фотолабораториям подтверждает тренд на ностальгию и стремление к уникальности в эпоху цифровых изображений, указано в сообщении.