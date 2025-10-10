"Авито": смартфоны в России в III квартале подешевели в среднем на 6%

Вместе с падением цен выросли продажи

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Новые, не бывшие в употреблении смартфоны подешевели в России на 6% за июль - сентябрь, если сравнивать с апрелем - июнем, сообщили ТАСС в "Авито". Вместе с падением цен выросли продажи.

Цены на гаджеты бренда Honor упали на 12% - больше всех, до примерно 36 тыс. рублей. Vivo на конец III квартале можно было купить за 44 тыс., цены снизились на 11%. Смартфоны OnePlus снизились в цене на 10%, до 47 тыс. рублей. В топ-5 также вошли бренды Realme (-7%, до 18 тыс. рублей) и Samsung (-6%, до 52 тыс.).

Конкретные модели от американской Apple также дешевеют: iPhone 11 и 12 "просели" на 12%, стоимость iPhone 13 упала на 10%, iPhone 15 Pro - на 8%.

Продажи же за квартал выросли на 12%. Так, OnePlus и Tecno стали покупаться на 34% чаще, Samsung - на 28% чаще, Vivo - на 27%, HONOR - на 23%, гаджеты из линеек Google - на 22%. В целом у всех популярных брендов есть положительная динамика по продажам, отмечают в "Авито".