Венгрия увеличит поставки нефти Сербии из-за санкций США

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что это не сможет полностью заменить объемы, утраченные сербской стороной после прекращения подачи нефти из Хорватии

БУДАПЕШТ, 10 октября. /ТАСС/. Венгерская энергетическая корпорация MOL увеличит поставки нефти в Сербию в связи с тем, что Хорватия отказалась поставлять сырье в эту страну после введения американских санкций против сербской компании NIS. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отметивший также, что Будапешт хотел бы сохранить поставки нефти из России по трубопроводу "Дружба".

"Мы поддерживаем постоянные контакты с нашими сербскими друзьями, и, поскольку MOL, являющаяся крупнейшей энергетической компанией в регионе, играет важную роль в поставках нефти и топлива в Сербию, наши сербские друзья могут рассчитывать на увеличение поставок с ее стороны", - сказал глава МИД в видеообращении, которое было показано телеканалом М1.

В то же время он подчеркнул, что поставки MOL не смогут полностью заменить объемы, потерянные Сербией в результате прекращения подачи нефти из Хорватии. "В качестве очень важного урока пусть все запомнят: могут возникнуть очень серьезные опасности, если страна будет зависеть от единственного нефтепровода, особенно если он идет из Хорватии", - заявил Сийярто.

По его словам, "Венгрии необходимо избежать подобной ситуации". "Мы не должны зависеть от единственного нефтепровода из Хорватии", - добавил министр, напомнив, что сейчас Венгрия получает нефть двумя путями - из России по нефтепроводу "Дружба" и по Адриатическому нефтепроводу из Хорватии, который в одиночку не может обеспечить потребности венгерских НПЗ.

Венгрия и Хорватия обсуждают возможность увеличения пропускной способности адриатического маршрута, но вопрос о том, удастся ли это сделать с технической точки зрения, остается пока открытым. Руководство Евросоюза, выступающее за полный отказ от энергоносителей из России, приветствовало дискуссии на эту тему между Будапештом и Загребом.

Хорватия отказалась поставлять нефть в Сербию после введения Соединенными Штатами санкций против сербской компании NIS, контрольный пакет акций которой принадлежит российской "Газпром нефти". В январе США установили рестрикции против "Газпром нефти", а также против сербской NIS. С тех пор сербская компания неоднократно получала отсрочку от американских санкций, но 8 октября они окончательно вступили в силу.